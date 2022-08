Hummels wünscht sich möglichst schwere Königsklassen-Gruppe

Borussia Dortmunds Verteidiger Mats Hummels hat keine Angst vor großen Namen in der Fußball-Champions-League. Dies sagte der 33-Jährige nach dem Benefizspiel «Champions for Charity» in Frankfurt am Main.

© Tom Weller/dpa