Hunderte Jahre Haft für Erdogan-Gegner Imamoglu gefordert

Veröffentlicht: Dienstag, 11.11.2025 13:35

Knapp acht Monate nach der Festnahme und Absetzung des Istanbuler Bürgermeisters Ekrem Imamoglu hat die Staatsanwaltschaft dem Staatssender TRT zufolge bis zu 2.352 Jahre Haft für den populären Oppositionspolitiker gefordert. Die Anklage wirft dem Gegner von Präsident Recep Tayyip Erdogan unter anderem die Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung vor, wie der Sender berichtete.

Istanbuls Bürgermeister Ekrem Imamoglu vor seiner Inhaftierung
© Emrah Gurel/AP/dpa
© dpa-infocom, dpa:251111-930-277703/1

