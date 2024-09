Hunderte Pager explodieren im Libanon - was steckt dahinter?

Beirut (dpa) - Hunderte kleine sogenannte Pager explodieren gleichzeitig im Libanon. Knapp 2.800 Menschen werden verletzt. Unter den Verletzten sind viele Mitglieder der proiranischen Hisbollah, aber auch Zivilisten. Mindestens 12 Menschen kommen ums Leben, auch zwei Kinder. Einigen Opfern mussten in Folge schwerere Verletzungen Arme oder Finger entfernt werden. Die Schiitenorganisation macht Israel für den mutmaßlich koordinierten Angriff verantwortlich. Israel schweigt. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wer ist die Hisbollah?

Die Schiitenorganisation Hisbollah entstand 1982 mit iranischer Unterstützung als Antwort auf die israelische Invasion im Bürgerkrieg im Libanon. Seitdem kämpft sie politisch, aber auch mit Gewalt gegen Israel. Die Hisbollah ist auch im libanesischen Parlament vertreten. Sie gilt heute als einflussreiche politische Kraft in einem Land mit einem generell schwachen und durchweg korrupten Staat. Sie ist auch sozialer Dienstleister, betreibt unter anderem eigene Krankenhäuser und Schulen. Ihre Macht stützt sich unter anderem auf ihre eigene Miliz, mit der sie ganze Gebiete kontrolliert, darunter die Region an die Grenze zu Israel.

Warum beschießt die Hisbollah Israel?

Das erklärte Ziel der Hisbollah ist der Widerstand gegen den Erzfeind Israel. Seit Beginn des Gaza-Krieg vor bald einem Jahr handelt sie nach eigenen Angaben aus Solidarität mit der islamistischen Hamas in dem umkämpften Küstenstreifen. Beide gehören zu Irans sogenannter «Achse des Widerstands» - einer Allianz gegen den gemeinsamen Feind Israel. Die Hisbollah will - ähnliche wie andere Milizen der Widerstandsachse - ihre Angriffe gegen Israel erst einstellen, wenn die «Aggressionen gegen Gaza und das palästinensische Volk» gestoppt werden. Israel greift im Gegenzug immer wieder Ziele im Libanon an.

Israel will durch militärischen und diplomatischen Druck erreichen, dass sich die Hisbollah-Miliz wieder hinter den 30 Kilometer von der Grenze entfernten Litani-Fluss zurückzieht - so wie es die UN-Resolution 1701 vorsieht.

Was wissen wir über die explodierten Pager?

Die als Pager bekannten kleinen Funkempfänger trugen das Logo der Firma Apollo. Das in Taiwan ansässige Unternehmen hat eine Verbindung zu dem Vorfall aber von sich gewiesen. Auf Nachfrage erklärte Gold Apollo, eine in Ungarn ansässige Firma habe die Geräte entworfen und gefertigt. Sicherheitskreisen zufolge stammten viele der Pager aus einer Lieferung, die erst kürzlich im Libanon eintraf. Die «New York Times» berichtete unter Berufung auf Regierungsvertreter, israelische Agenten hätten die Geräte vorher abgefangen und mit kleinen Mengen Sprengstoff samt einem Code versehen. Mit diesem Code seien die Geräte dann zur Explosion gebracht worden.

Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah und seine Anhänger befürchten seit langem, über den Einsatz von Smartphones vom israelischen Militär oder Geheimdiensten geortet werden zu können und damit zum leichten Ziel zu werden. Zur Kommunikation nutzen sie schon seit Jahren die kleinen Pager, da sie schwieriger zu orten sind.

Wer steckt hinter den Pager-Explosionen?

Die Hisbollah und ihr wichtigster Verbündeter Iran wie auch die libanesische Regierung machen Israel für den mutmaßlich koordinierten Angriff verantwortlich. Offiziell hat Israel sich bisher nicht geäußert. Ein technisch so anspruchsvoller Angriff trägt aber die Handschrift von Israels Geheimdiensten, die mehrfach ähnlich komplexe Attacken durchführten, um etwa hochrangige Feinde zu töten.

1996 wurde der Hamas-Militärchef und Bombenbauer Jihia Ajasch durch Sprengstoff in seinem Mobiltelefon getötet, gezündet durch einen Anruf aus der Ferne. Israel sei damals – soweit bekannt – das erste Land gewesen, das ein Kommunikationsgerät für ein Attentat genutzt habe, schrieb der israelische Geheimdienstexperte Ronen Bergman. Auch bei der Tötung des Hisbollah-Militärkommandeurs Fuad Schukr oder des Hamas-Auslandschefs Ismail Hanija in Teheran, die Israel zugeschrieben wurde, dürften Kommunikationsmittel entscheidend gewesen sein, etwa um den Standort der Opfer zu bestimmen.

Wenn es Israel gewesen sein sollte: Was bezwecken sie?

Israels Armee und die Hisbollah liefern sich seit Beginn des Gaza-Kriegs immer wieder schweren Beschuss. Mit dieser Attacke, die Experten als beispiellos beschreiben, kann Israel erneut seine technische Überlegenheit gegenüber der Hisbollah demonstrieren. Sollte die Miliz etwa mit großem Raketenbeschuss auf Israel antworten, würde sie nur beweisen, dass sie selbst zu keiner solch anspruchsvollen Attacke fähig ist. Der frühere CIA-Offizier Robert Baer sagte CNN, der Angriff sei «verheerend für die Hisbollah» und zeige gleichzeitig Israels außergewöhnliche technische und geheimdienstliche Fähigkeiten.

Nach Einschätzung von Experten hat Israel hier offenbar versucht, möglichst viele Hisbollah-Mitglieder «punktuell» zu treffen, ohne dass Zivilisten zu Schaden kommen. Israel wirft der Organisation - ähnlich wie der Hamas im Gazastreifen - immer wieder vor, sich hinter Zivilisten zu verstecken. Allerdings sind unter den Opfern nach libanesischen Angaben durchaus auch Zivilisten.

Insgesamt verfolgt Israel im Konflikt mit der Hisbollah das Ziel, deren Kämpfer aus dem Grenzgebiet zu verdrängen, damit israelische Einwohner in den Norden des Landes zurückkehren können - mit diplomatischen Mitteln oder notfalls mit Gewalt.

Wie reagiert die Hisbollah jetzt?

Experten schätzen den Angriff auf die Kommunikationsgeräte vieler Hisbollah-Mitglieder als herben Schlag für die Miliz ein, die auch ihren Kampfgeist schwächen dürfte. Eines ihrer wichtigsten Kommunikationsmittel ist nun gestört oder gar nicht mehr brauchbar. Die Hisbollah hat Vergeltung für die «sündige Aggression» Israels geschworen. Generalsekretär Hassan Nasrallah kündigte für Donnerstagnachmittag eine Rede an.

Die Hisbollah befinde sich in einer vertrauten und zeitgleich herausfordernden Situation, schreibt die libanesische Nachrichtenseite «L'Orient Today». Sie sei unter Druck, auf diesen großen Angriff zu reagieren, ähnlich wie es der Fall nach der Tötung des Hisbollah-Kommandeurs Fuad Schukrs in Beirut war. Eine gewaltsame militärische Vergeltung könnte Israel demnach den Vorwand liefern, einen umfassenden Krieg zu beginnen, den zumindest die Hisbollah eigentlich vermeiden will.