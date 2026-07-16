HVG zieht Bilanz für 2025

Knapp 30 Millionen Fahrgäste in den Bussen, über 600.000 Badegäste - die HVG stellt einiges an sogenannter Daseinsvorsorge in der Stadt. Die Hagener Versorgungs- und Verkehrs GmbH hat jetzt Bilanz für das letzte Jahr gezogen. Wir bleiben stabil, so die Botschaft.