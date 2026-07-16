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HVG zieht Bilanz für 2025
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HVG zieht Bilanz für 2025

Knapp 30 Millionen Fahrgäste in den Bussen, über 600.000 Badegäste - die HVG stellt einiges an sogenannter Daseinsvorsorge in der Stadt. Die Hagener Versorgungs- und Verkehrs GmbH hat jetzt Bilanz für das letzte Jahr gezogen. Wir bleiben stabil, so die Botschaft.

Veröffentlicht: Donnerstag, 16.07.2026 12:49

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Und vergessen nicht zu investieren, sagt Geschäftsführer Markus Monßen-Wackerbeck. Im ÖPNV stehen die Signale auf "bargeldlos" und "Elektro".

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Durch die Investitionen der vergangenen Jahre sei man in den meisten Bereichen gut aufgestellt. Aber: mittelfristig entsteht Handlungbedarf. Beispielsweise im Westfalenbad, sagt Geschäftsführer Markus Monßen-Wackerbeck.

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