Lars Stein, im Bild rechts
IGA 2027 - mehr als Blumen gucken
Die Internationale Gartenausstellung 2027 soll mehr sein, als sie auf den ersten Blick verspricht. Keine reine Blumenschau - eher eine Möglichkeit, Zukunftsvisionen zu entwickeln. In Hagen spielt der Bereich Hengsteysee eine große Rolle, aber auch der Hohenhof und andere Sehenswürdigkeiten.
Veröffentlicht: Mittwoch, 01.07.2026 22:00
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Für die Stadt koordiniert Lars Stein alles, was mit der IGA zu tun hat.
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Sponsoren und motivierte Mitstreiter werden noch gesucht. Infos dazu findet ihr in einem ausführlichen Radio Hagen-Podcast-Interview mit Lars Stein. Auf dem Feierabendmarkt ist außerdem ein eigener IGA-Stand vor Ort.
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