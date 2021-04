Im «Großstadtrevier» geht es am Montag um Corona

TV-Serie

Hamburg (dpa) - Fast alle fiktionalen Fernsehformate meiden die Pandemie als Thema: Die in Hamburg spielende ARD-Vorabendserie «Großstadtrevier» macht in der neuen Folge am Montag Corona zum Thema.

Im Mittelpunkt der Episode «Prepper» (19.4., 18.50 Uhr im Ersten; Folge 457) steht dabei ein Mann (Bernhard Conrad), dessen krebskranke Frau an Covid-19 gestorben ist. Der Bezirksamtsmitarbeiter will nun verhindern, dass auch seine Söhne erkranken. Dabei handelt er so paranoid, panisch und gefährlich, dass die Beamten des «Großstadtreviers» helfen müssen.

Dass die Pandemie in dem vom Norddeutschen Rundfunk (NDR) produzierten Dauerbrenner vorkommt, war zu Beginn der Arbeiten für die neue Staffel ein Wagnis, wie NDR-Redakteurin Franziska Dillberger laut Mitteilung sagt. «Es war natürlich riskant, einen fiktionalen Blick in die Zukunft zu wagen. Niemand konnte vorhersagen, wie wir über ein Jahr nach Ausbruch von Corona dastehen würden.»

Die Drehbuchautoren Beatrice Blank und Sören Hüper wollten auf Auswirkungen auf die Gesellschaft blicken. Was kann passieren, wenn plötzlich elementare Infrastruktur wie die Lebensmittelversorgung nicht mehr sicher scheint, wenn Menschen gewalttätig werden? Das «Preppern» (Hamstern etwa von Lebensmitteln in Erwartung einer Katastrophe) sei plötzlich für viele nicht mehr so abwegig gewesen.

© dpa-infocom, dpa:210415-99-215470/2