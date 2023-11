Im Interview: Reul kritisiert Bundesinnenministerium

Nordrhein-Westfalens Innenminister hat am Rande der Razzien gegen die Organisationen Hamas und Samidoun Unverständnis am Vorgehen des Bundesinnenministeriums geäußert. Was er damit meint hört ihr im Gespräch mit José Narciandi.

