Im Kölner «Tatort» wird Max Giermann zum Kinderstar

Die «Tatort»-Kommissare Ballauf und Schenk ermitteln in einem neuen Fall in einem Milieu, in dem man eher Kulleraugen als Kriminalgeschichten erwartet. Ein berühmter Komiker ist mittendrin.

© Rolf Vennenbernd/dpa