Im Sog der Metropole - die Berlin-Serie «The Next Level»

Berlin (dpa) - Berlin soll eine Station sein auf der Hochzeitsreise eines jungen Paares um die Welt. Die US-Touristen lassen sich durch das wilde Nachtleben der Metropole treiben. Am nächsten Tag ist die Braut tot. Eine ehrgeizige Journalistin trifft zufälligerweise auf den entsetzten Witwer. Aus dem Drama um den rätselhaften Drogentod der Frau baut sich ein vielschichtiger Krimi auf - getragen von einem starken Ensemble und ebenso starken Bildern.

Das Erste zeigt die sechsteilige Miniserie «The Next Level» heute ab 22.20 Uhr. Zudem sind die Folgen schon in der Mediathek abrufbar.

Drehbuchautor Alexander Osang und die Regisseurinnen Pia Strietmann und Julia Langhof verknüpfen geschickt mehrere Erzählstränge. Dabei tauchen sie nicht nur in die Berliner Technoszene ein, sondern auch in die Finanz- und Immobilienbranche und ein Stück weit in die DDR-Historie. Aufgezogen ist die Geschichte an Zeitungsreporterin Rosa, bei ihr laufen die Handlungsfäden zusammen.

Zusammenbruch im Club

In einem Krankenhaus begegnet Rosa (Lisa Vicari) dem Amerikaner Josh (Ben Lloyd-Hughes). Der Mann ist verzweifelt. Zusammen mit seiner Zofia (Jenny Walser) hat er einen Technoclub besucht. Zofia verschwand plötzlich in der Menschenmenge. Eine Clubmanagerin verständigt Josh via Handy. Seine Frau ist zusammengebrochen und wird in eine Klinik gebracht. Sie stirbt.

Rosa bietet Josh Hilfe an. Was Josh nicht weiß: Rosa will auch die Hintergründe des Vorfalles recherchieren. Dabei stellt sie fest, dass Clubmitarbeiterin Paula (Paula Kober) ausgerechnet die Tochter des zwielichtigen Immobilieninvestors, Kunstsammlers und Ex-Bürgerrechtlers Bodo Brenner (Jens Harzer) ist. Mit ihm plant Rosas Freund ein Immobilien-Großprojekt.

Rosa recherchiert Brenners Vergangenheit und gewinnt das Vertrauen von Josh. Der liegt mit seinem Schwiegervater im Clinch. Bodo Brenner will die Reporterin stoppen. Rosa wird immer mehr selbst Teil der Geschichte, die sie eigentlich schreiben möchte. Sie reist nach New York, zu Zofias Familie.

Berlin von seiner dunklen Seite

Die Serie zeigt Berlin von seiner düsteren, dunklen Seite. Schauspielerin Lisa Vicari sagte im ARD-Interview, durch die Dreharbeiten und die Vorbereitung auf die Serie habe sie sich intensiv mit der Wendezeit und den anschließenden Veränderungen der Stadt, insbesondere der Gentrifizierung, auseinandergesetzt. «Berlin ist eine Stadt voller Geschichte und Mythen, und diese spielen eine zentrale Rolle in der Serie. Die Stadt ist nicht nur der Schauplatz, sondern fast schon ein eigener Charakter.»

Autor Osang beschrieb die deutsche Hauptstadt so: «Berlin gilt als eine der attraktivsten Städte der Welt. Es ist keine schöne Stadt, ihr Reiz besteht in einer Mischung aus Mythos, Freiheit und Geschichte.» Diese Mischung will «The Level» zeigen - verpackt in ein spannendes Krimidrama.