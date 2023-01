«Im Westen nichts Neues» geht bei US-Kritikerpreis leer aus

«Everything Everywhere All at Once» war der große Gewinner bei der Verleihung der Critics Choice Awards. Insgesamt fünf Trophäen gingen an die Science-Fiction-Komödie. Die Preise im Überblick:

© Chris Pizzello/Invision/AP/dpa