Impfzentren schließen

Impfzentren kosten Millionen

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum die Zentren jetzt geschlossen werden. Zwei der Wichtigsten sind erstens: diese insgesamt 53 Impfzentren sind sehr teuer. Sie kosten allein in NRW pro Monat 91 Millionen Euro. Zweitens, sie sind nicht mehr nötig, sagt die Politik. Zum einen, weil die Impfstoffe einfacher zu lagern sind, als zuerst gedacht. Das heißt, auch ein Hausarzt schafft es, die Impfstoffe gut zu kühlen. Und ein Grund ist auch: In letzter Zeit sind immer weniger Leute zum Impfen gekommen, da lohnt sich so ein Riesen-Aufwand eines Impfzentrum nicht mehr so richtig.

Haus- und Betriebsärzte sollen übernehmen

Das Impfen sollen, laut NRW-Gesundheitsminister Laumann, vor allem die Haus- und Betriebsärzte übernehmen. Die Hausärzte sagen, dass sie sich dafür gut gerüstet, heißt es zumindest vom Deutschen Hausärzteverband. Dass man vor allem auf Ärzte setzt, die den Leuten vertraut sind, ist auch ein Teil der Lösung bei der Frage, wie man mehr dazu bekommt, sich impfen zu lassen. So ein Impfzentrum ist ja doch eine recht anonyme Maschinerie und da erhofft sich die Politik, dass der Hausarzt bei Patienten, die noch letzte Zweifel oder Fragen haben, besser Vertrauen schaffen können. Und in bestimmten Stadtvierteln soll es weiter mobile Impfteams geben, die dann Impfungen - quasi auf der Straße - anbieten.

Wie hoch ist die Impfquote in NRW?

Es kursieren da viele verschiedene. Wenn man sich anguckt, wie viele Menschen, die über 18 sind geimpft sind, dann kommen wir auf die Zahl 83,8 Prozent. So groß ist der Anteil Derjenigen, die mindestens einmal geimpft wurden. Im Ministerium geht man optimistisch davon aus, dass wer sich einmal impfen lässt wohl auch das zweite Mal impfen lassen wird. Komplett geimpft unter den über 18jährigen sind 78,6 Prozent.

(Text: José Narciandi)