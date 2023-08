In der Show «Heiratsmarkt» verkuppeln Eltern

Unterföhring (dpa) - Einen Menschen fürs Leben zu finden, das ist keine einfache Sache. Viele Frauen und Männer vertrauen sich daher den Algorithmen von Dating-Plattformen an. Wäre es da vielleicht zielführender, das Problem in die Hände der eigenen Eltern zu legen?

Ein neues Datingformat im Fernsehen testet genau das aus. Bei «Der Heiratsmarkt» suchen Eltern für ihre erwachsenen Kinder Partnerinnen oder Partner. ProSieben öffnet diesen Marktplatz der Liebe erstmals am Donnerstag (10.8.) zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr.

ProSieben hat zuletzt gute Erfolge mit Dating am Donnerstag verbucht. Das Kuppelformat «Beauty & The Nerd» fuhr beim jungen Publikum Topquoten ein. Nun also arrangierte Beziehungen.

«Wir suchen schon was Ernstes, weil ich gerne Oma werden möchte», sagt zum Beispiel die wohlmeinende Mutter Gabriela (50). «Irgendwie hat es nicht geklappt. Vielleicht ist er zu perfekt?», sagt Lina (62) über ihren Sohn. «Er muss von seinem hohen Ross mal runter. Ich achte nicht auf den Po, die Brüste, Haare oder Tätowierungen. Wir wollen ihm dabei helfen, dass es auch viele hübsche Frauen gibt, die anders ticken als er meint», kündigt Petra (57) über die Brautschau von Filius Philipp an.

Die jungen Teilnehmer zeigen sich durchaus experimentierfreudig, manche rätseln aber über die Wahl der Eltern. Zum Beispiel Jenny. «Bildhübsch, das ist total Jennys Geschmack», ist sich Oma Ursula (72) sicher. Die 29-jährige Dresdnerin selbst findet: «Warum sich Mama und Oma für ihn entschieden haben, ist eine gute Frage. Das hätte ich gar nicht gedacht.»

Juliette (22) aus Leipzig sagt gerade heraus: «Normalerweise wäre das jetzt nicht mein Typ Mann. Meine Ansprüche sind auch sehr hoch. Aber ich muss mich endlich mal für was Neues öffnen.» Philipp (27, Bad Segeberg) ist übers Date begeistert, was ihm arrangiert wurde: «Ihr wunderschönes Gesicht, ihre fantastischen Augen, ihre schönen Haare, dazu noch dieser trainierte Körper. Sie hat eine schöne große Oberweite, absoluter Knackhintern. Also ich glaube schon, das wird sehr, sehr gut harmonieren.»

Annemarie Carpendale moderiert das Spektakel, das auf der kroatischen Insel Hvar gedreht wurde. Die Eltern seien dabei nicht immer neutral gewesen, so Carpendale. Es habe auch eine Mama gegeben, «die war eindeutig selbst an ihrem potenziellen Schwiegersohn interessiert».