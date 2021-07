In «Ears and Burgers» brät man Burger für hungrige Hasen

Herzige Hasen hoppeln hungrig hinterm Haus hervor? Okay, genug davon, aber in «Ears and Burgers» geht es wirklich um Hasen mit Hunger und der will mit flott belegten Burgern gestillt werden. Noch Fragen?

© Crescent Moon Games (dpa)