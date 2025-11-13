In Luxemburg: Tah ersetzt Kimmich als DFB-Kapitän

Luxemburg (dpa) - Jonathan Tah wird den verletzungsbedingt fehlenden Joshua Kimmich als Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vertreten. Dies sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz vor dem WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg am Freitag (20.45 Uhr/RTL). Kimmich hat sich eine Kapselblessur im rechten Sprunggelenk zugezogen und wird nicht zum Einsatz kommen.

Nagelsmann über Tah: «Sehr gute Saison»

«Wir haben vor der Nations League mal einen Mannschaftsrat benannt - da sind nicht mehr so viele übrig. Jona ist der, der davon spielt. Er hat es auch aufgrund seiner Leistungen und auch aufgrund seiner Position verdient. Er hat sich sehr gut stabilisiert, spielt eine sehr gute Saison», sagte Nagelsmann über den 29 Jahre alten Hamburger, der in diesem Sommer von Bayer Leverkusen zum FC Bayern gewechselt ist. «Er hat es verdient», sagte Nagelsmann.

Tah ist in der Innenverteidigung unter dem Bundestrainer gesetzt und wird in Luxemburg sein 42. Länderspiel bestreiten. Neben Kimmich sind auch dessen beiden Stellvertreter Antonio Rüdiger und Kai Havertz aktuell verletzt. Zum Teamrat zählen neben dem Trio und Tah auch Marc-André ter Stegen, Niclas Füllkrug und Pascal Groß. Über Tah sagte Nagelsmann: «Ich weiß gar nicht, ob er es schon selbst weiß - aber jetzt weiß er es.»

Baku in der Startelf

Auf der Position des Rechtsverteidigers wird Kimmich von RB Leipzigs Ridle Baku vertreten. «Er hat es im letzten Lehrgang sehr gut gemacht hat, ist Stammspieler bei RB», sagte Nagelsmann. Baku sei im Verein «total unangefochten».

Nicht festlegen wollte sich der Bundestrainer, wer anstelle von Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck als zweiter Innenverteidiger neben Tah aufläuft. Als Kandidaten kommen Schlotterbecks Club-Kollege Waldemar Anton und Malick Thiaw von Newcastle United infrage. «Es gibt eine Tendenz, aber die verrate ich jetzt noch nicht», sagte Nagelsmann, der sowohl bei Kimmich als auch bei Schlotterbeck auf eine Rückkehr am Montag gegen die Slowakei hofft.