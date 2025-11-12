Navigation

Indigene Aktivisten stürmen Gelände der Klimakonferenz

Veröffentlicht: Mittwoch, 12.11.2025 01:48

Eine Tür wird eingetreten, wütende Aktivisten stürmen die Klimakonferenz. Es ist ein Protest für ihre Rechte.

© Larissa Schwedes/dpa

Belém (dpa) - Dutzende indigene Aktivisten haben die gesicherte Zeltstadt der UN-Klimakonferenz in Brasilien gestürmt. Videos südamerikanischer Medien zeigten, wie sie am Dienstagabend (Ortszeit) gewaltsam eine Tür aufbrachen und sich ein Gerangel mit Sicherheitskräften lieferten. 

Bei der Weltklimakonferenz in der Stadt Belém sind auch Tausende indigene Aktivisten vertreten. Sie setzen sich gegen die Zerstörung ihrer angestammten Heimat ein, etwa durch die Abholzung des Regenwalds. 

BBC-Reporter beobachteten nach eigenen Angaben, wie UN-Sicherheitspersonal hinter einer Reihe brasilianischer Soldaten herlief und Delegierten zuriefen, sie sollten das Gelände verlassen. Auf Instagram-Videos einer Aktivistin war zu sehen, wie eine riesige Traube Indigener auf den Fluren des Konferenzzentrums Fahnen schwenkte und protestierte.

Sicherheitskräfte riegelten den Veranstaltungsort des UN-Klimagipfels COP30 nach dem Zwischenfall zunächst ab.© Joshua A. Bickel/AP/dpa
Sicherheitskräfte riegelten den Veranstaltungsort des UN-Klimagipfels COP30 nach dem Zwischenfall zunächst ab.
© Joshua A. Bickel/AP/dpa
Auch die brasilianische Bundespolizei war im Einsatz.© Larissa Schwedes/dpa
Auch die brasilianische Bundespolizei war im Einsatz.
© Larissa Schwedes/dpa

