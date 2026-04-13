Infoabend Bebauung Dünningsbruch

Zuerst wurde der aktuelle Stand der Dinge erläutert, anschließend ging es um die Bedenken der Anwohnerinnen und Anwohner. Wie sieht es mit der Verkehrssicherheit aus? Was passiert bei Starkregen, wenn noch mehr Fläche in der Stadt versiegelt ist? Was bedeutet eine Bebauung der Frischluftschneise für das Klima in der Stadt und den Artenschutz? Und was soll das Ganze überhaupt kosten?

Die Antworten waren für die meisten Anwesenden nicht zufriedenstellend, weil sie zu unkonkret waren. Das läge jedoch daran, dass in diesem frühen Stadium noch gar nicht "alle Karten auf den Tisch gelegt werden können".

Warum die Entscheidung für den Dünningsbruch und nicht eine bereits erschlossene Fläche gefallen ist, erklärt die Leiterin der Abteilung verbindliche Bauleitplanung, Alexandra Schweda, so: