Infoabend vor Schulbeginn 2028

Es geht um Kinder, die zwischen dem 1. Oktober 2021 und dem 30. September 2022 geboren wurden. Die Infoveranstaltungen werden von den Grundschulen zusammen mit den Tageseinrichtungen der jeweiligen Umgebung gemacht. Ziel ist es, rechtzeitig über Fördermöglichkeiten für Kinder zu informieren und ihnen gegebenenfalls die Distanz zur Schule zu nehmen. Auch die Bedeutung der deutschen Sprache beim Schulbeginn und Gesundheitsaspekte stehen auf dem Programm. Außerdem können Fragen aller Art gestellt werden.

Die ersten Termine starten Mitte Februar. Eine genaue Auflistung gibt es hier.