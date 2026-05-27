Injoy-Triathlon am Hengsteysee

Der Injoytriathlon ist eine renommierte Veranstaltung innerhalb der Szene, er lockt Sportler aus dem ganzen Land an. Die Veranstalter melden einen Ausverkauf der Startplätze. Von morgens 8:00 Uhr bis zum Nachmittag werden verschiedenste Wettbewerbe ausgetragen: Angefangen von den Schülern geht es über die Verbands- und Landesliga, und für Leute, die in die Kombination von Schwimmen, Radfahren und Laufen hineinschnuppern wollen, gibt es den Funtriathlon, und es gibt den Volkstriathlon.

Autofahrer müssen mit Behinderungen vor allem rund um das Freibad Hengstey und die Zufahrt dorthin rechnen, aber auch auf den Radstrecken brauchen die Sportler ihren Platz.