Frau sitzt verängstigt in einer Ecke. Ein Mann hat die Faust geballt.
Für Frauen, die Gewalt durch ihren Partner erleben, wird der Alltag zum Albtraum.
Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Gewalt an Frauen darf keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen gibt es heute auch Aktionen in Hagen, dafür sorgt der runde Tisch gegen häusliche Gewalt.

Veröffentlicht: Montag, 24.11.2025 16:08

Gewalt hat viele Gesichter, ist nicht nur körperlich oder sexuell, sondern oft auch psychischer Natur. Frauen und Mädchen sind mit etwa 70 % die bei weitem am häufigsten betroffenen Opfer von häuslicher Gewalt.  Allein in Hagen gab es laut aktueller Statistik über 500 gemeldete Fälle, die Dunkelziffer ist vermutlich deutlich höher. Auch bei uns in Hagen werden Femizide verübt.

Der runde Tisch ruft für 12 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung auf der Elberfelder Straße auf, die Polizei beteiligt sich mit einem Infoangebot. 

