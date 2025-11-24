Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen

Gewalt hat viele Gesichter, ist nicht nur körperlich oder sexuell, sondern oft auch psychischer Natur. Frauen und Mädchen sind mit etwa 70 % die bei weitem am häufigsten betroffenen Opfer von häuslicher Gewalt. Allein in Hagen gab es laut aktueller Statistik über 500 gemeldete Fälle, die Dunkelziffer ist vermutlich deutlich höher. Auch bei uns in Hagen werden Femizide verübt.

Der runde Tisch ruft für 12 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung auf der Elberfelder Straße auf, die Polizei beteiligt sich mit einem Infoangebot.