iOS 18.1 ist da: Volle Apple Intelligence erst 2025

Das Update auf iOS und iPadOS 18.1 findet sich bei kompatiblen iPhones und iPads in den Geräteeinstellungen unter «Allgemein» und «Softwareupdate».

Cupertino (dpa/tmn) - Gleich vorweg: Nein, Apple Intelligence bekommen iPhone- und Mac-Nutzerinnen und -Nutzer in Deutschland auch mit dem jüngsten Update erst einmal nicht. Zumindest nicht in vollem Umfang oder ohne Umwege. Doch iOS und iPadOS 18.1 sowie macOS 15.1 bringen trotzdem einige praktische Neuerungen und Sicherheits-Fixes. Ein Überblick:

Hi, Apple Intelligence! Oh, aber noch nicht in Deutschland. Hier gibt es den vollen Funktionsumfang frühestens im Frühjahr 2025. © Till Simon Nagel/dpa-tmn

