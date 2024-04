Irans Drohungen: USA versichern Israel «eisernen» Beistand

Tel Aviv/Washington (dpa) - Die USA haben Israel angesichts der iranischen Drohungen mit einem Vergeltungsschlag erneut ihren Beistand zugesichert. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin habe im Gespräch mit seinem israelischen Kollegen Joav Galant «die eiserne Unterstützung der USA für Israels Verteidigung angesichts der wachsenden Drohungen durch den Iran und seine regionalen Stellvertreter» bekräftigt, teilte das Pentagon in Washington mit.

Wie US-Präsident Joe Biden bereits Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu unmissverständlich versichert habe, könne Israel «auf die volle Unterstützung der USA bei der Verteidigung Israels gegen iranische Angriffe zählen», mit denen Teheran öffentlich gedroht habe, hieß es weiter.

Israel wird einen möglichen Angriff Irans auf sein Hoheitsgebiet nach Aussagen von Galant nicht unbeantwortet lassen. «Ein direkter iranischer Angriff wird eine angemessene israelische Antwort gegen den Iran erfordern», sagte Galant in seinem Gespräch mit Austin, wie die israelische Regierung am Donnerstagabend bekannt gab. Es war bereits das zweite Mal innerhalb einer Woche, dass die Verteidigungsminister beider verbündeter Staaten miteinander telefonierten. Sie hätten die Bereitschaft für einen iranischen Angriff auf den Staat Israel erörtert, «der zu einer regionalen Eskalation führen könnte», hieß es weiter.

Galant habe die Vorbereitungen Israels für diesen Fall erläutert und betont, dass der Staat Israel einen iranischen Angriff auf sein Hoheitsgebiet nicht dulden werde, hieß es. «Wir sind für einen Angriff und die daraus folgende Verteidigung bereit, für die wir eine Vielzahl von Fähigkeiten der Armee nutzen werden», sagte Armeesprecher Daniel Hagari am selben Tag. Israel könne sich dabei zudem auf seine strategischen Partner verlassen, sagte Hagari. Nach einem mutmaßlich israelischen Angriff auf das iranische Botschaftsgelände in Syrien vor mehr als einer Woche nahmen die Drohungen aus Teheran in Richtung Israel jüngst zu.

Der Angriff sei wie ein Angriff auf iranisches Territorium gewesen und Israel müsse bestraft werden, hatte Irans Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei am Mittwoch gesagt. US-Außenminister Antony Blinken rief seine Kollegen in China, der Türkei und Saudi-Arabien auf, den Iran von einer Eskalation abzuhalten. Eine Reihe von Telefonaten hätten in den vergangenen 24 Stunden stattgefunden, teilte Ministeriumssprecher Matthew Miller am Donnerstag mit. Ähnliche Gespräche würden mit europäischen Verbündeten und Partnern geführt. Biden hatte Israel am Vortag versichert, dass das Bekenntnis der USA für die Sicherheit Israels gegen Bedrohungen durch den Iran und seine Stellvertreter «eisern» sei.