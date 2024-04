Iris Berben bekommt Ehrenpreis beim Jupiter

Hamburg/München (dpa) - Die Schauspielerin Iris Berben bekommt am 17. April in Hamburg den Ehren-Jupiter verleihen. Die Auszeichnung wird von den Zeitschriften «Cinema» und «TV Spielfilm» vergeben. Der Preis soll die schauspielerische Brillanz der 73-Jährigen in mehr als 150 TV- und Kinoproduktionen würdigen, wie der Medienkonzern Hubert Burda Media mitteilte. Zudem beeindrucke Berben mit ihrem gesellschaftlichen Engagement. Den Ehren-Jupiter wird die Schauspielerin, Synchronsprecherin und Buchautorin im Rahmen der feierlichen Award-Verleihung im Altonaer Kaispeicher in Hamburg erhalten.

«Die Klarheit und die Furchtlosigkeit, mit der sich Iris Berben immer wieder zu gesellschaftlichen Fragen und politischen Themen geäußert hat, verdient höchsten Respekt», sagte «TV Spielfilm»-Chefredakteur Oliver Noelle laut Mitteilung. «Aber vor allem beeindruckt sie mich seit vielen Jahren durch ihre Menschlichkeit und ihre schauspielerische Klasse.» Erstmals seit 2017 erhält den Angaben zufolge wieder eine herausragende Persönlichkeit aus Film und Fernsehen den Ehrenpreis. Damals bekam Senta Berger die Auszeichnung.

«Neben dem Ehrenpreis werden die Jupiter Awards an weitere herausragende Schauspieler und Filmprojekte in insgesamt zwölf Kategorien vergeben», teilte der Medienkonzern weiter mit. Rund 100 geladene Gäste aus der Film- und Medienbranche würden zum exklusiven Gewinner-Dinner erwartet.