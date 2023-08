Island & Färöer: Atemberaubende Entdeckungsreise im Nordatlantik

Die Reise beinhaltet 7 Nächte an Bord der beliebten Kreuzfahrtfähre MS Norröna, die in Hirtshals startet und endet. Sie übernachten in gut ausgestatteten Innen-Doppelkabinen mit Du/WC, Föhn und TV.

Das Verpflegungspaket ist umfangreich und beinhaltet einen Welcome-Drink an Bord, tägliches Frühstück in Buffet- oder Menüform, 6 Abendessen in Buffet- oder Menüform, ein Abendessen als Wikinger-Buffet oder -Menü mit originalen Rezepten aus der Wikingerzeit, sowie Getränke zum Abendessen wie Bier, Wein, Wasser und Softgetränke. Sie erhalten auch einmal Kaffee und isländischen Kuchen sowie einen Wikinger-Punsch.

An Bord der MS Norröna erwarten Sie Abendunterhaltung und Filme über die Färöer-Inseln und Island. Alle Transfers und Ausflüge werden in modernen und klimatisierten Reisebussen durchgeführt und ein tolles Inklusiv-Erlebnisprogramm ist enthalten. Dazu gehören ein Ausflug über die faszinierenden Färöer-Inseln, ein Stadtrundgang in der Hauptstadt Tórshavn mit Außenbesichtigung des kleinsten Parlaments der Welt, ein Ganztagesausflug mit beeindruckenden Bergen, Schluchten, Wasserfällen und malerischen Fischerdörfchen sowie ein weiterer Ganztagesausflug zu den Naturwundern Ostislands, mit einzigartigen Lavalandschaften, Thermalquellen am Mývatn See (Eintritt inklusive) und dem Dettifoss-Wasserfall (wetterabhängig).

Als Erinnerung erhalten Sie eine Wikinger-Urkunde, und auf allen Ausflügen begleitet Sie eine deutschsprachige örtliche Reiseleitung. An Bord der MS Norröna steht Ihnen zudem deutschsprachige Gästebetreuung zur Verfügung. Genießen Sie eine unvergessliche Reise voller spektakulärer Natur, faszinierender Kulturen und einmaliger Erlebnisse!

Sparen Sie jetzt bei Buchung bis zum 15.08. € 250,-!