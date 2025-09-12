Navigation

Israel-Botschafter: Absage an Shani «purer Antisemitismus»

Veröffentlicht: Freitag, 12.09.2025 01:10

Der gestrichene Auftritt der Münchner Philharmoniker mit dem israelischen Dirigenten Shani in Gent sorgt für Empörung. Auch der israelische Botschafter in Deutschland meldet sich zu Wort.

Ron Prosor, Botschafter von Israel in Deutschland
© Soeren Stache/dpa

Dirigent ausgeladen

Berlin (dpa) - Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat die Ausladung der Münchner Philharmoniker mit dem israelischen Dirigenten Lahav Shani von einem belgischen Festival als «puren Antisemitismus» bezeichnet. «Die Musiker, Besucher und Sponsoren des Festivals kommen aus aller Welt. Ausgerechnet der Dirigent aus Israel wird jedoch ausgeladen – das ist purer Antisemitismus», sagte Prosor den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Das Flanders Festival Ghent hatte die kurzfristige Absage des für den 18. September geplanten Konzertes damit begründet, dass der in Tel Aviv geborene Shani auch Musikdirektor des Israel Philharmonic Orchestra ist. «Im Lichte seiner Rolle als Chefdirigent des Israel Philharmonic Orchestras sind wir nicht in der Lage, für die nötige Klarheit über seine Haltung dem genozidalen Regime in Tel Aviv gegenüber zu sorgen», heißt es in einer Erklärung auf der Homepage des Festivals.

Die rechtsreligiöse Regierung um Benjamin Netanjahu wird zwar auch im eigenen Land teilweise scharf kritisiert. Sie ist aber vor drei Jahren demokratisch gewählt worden. Außerdem sitzt die israelische Regierung nicht in der Küstenstadt und Wirtschaftsmetropole Tel Aviv, sondern in Jerusalem. 

Die Veranstalter in Gent «hätten nicht deutlicher machen können, dass Juden dort unerwünscht sind», sagte Prosor. «Ein Frontalangriff auf die Kunstfreiheit wird unter dem Deckmantel der Israelkritik verborgen.»

© dpa-infocom, dpa:250911-930-27521/1

Weitere Meldungen

«Schande»: Absage an israelischen Dirigenten Shani wühlt auf

Künstlerbesuche Ein belgisches Festival sagt kurzfristig den Auftritt der Münchner Philharmoniker mit dem Dirigenten Lahav Shani ab - unter Hinweis auf Israels Politik.

Lahav Shani

Neue Umfrage: Nur die wenigsten Musikfestivals machen Plus

Künstlerbesuche Ob Pop, Klassik oder Hip-Hop: Musikfestivals gehören im Sommer für viele Menschen dazu. Dabei kämpfen viele Veranstalter mit roten Zahlen. Auch einige Tickets sind teurer geworden.

Festivals in Deutschland

Spotify führt Lossless-Streaming ein

Digital Verlustfreie Audiokomprimierung ist bei vielen Musikstreaming-Diensten seit Jahren Standard. Marktführer Spotify verzichtete dagegen lange darauf. Das ändert sich jetzt.

Das Logo der App Spotify auf einem Smartphone
skyline