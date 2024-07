Italienische Schauspielerin Maria Rosaria Omaggio gestorben

Rom (dpa) - Die italienische Schauspielerin Maria Rosaria Omaggio ist tot. Die gebürtige Neapolitanerin starb am Montag nach längerer Krankheit im Alter von 67 Jahren in ihrem Wohnort Rom, wie die Familie mitteilte. Omaggio wirkte in mehr als 40 Film- und Fernsehproduktionen mit, auch im Rom-Film «To Rome With Love» des US-Regisseurs Woody Allen. In ihrer Heimat gehörte sie zudem zu den bekannten Theater-Darstellerinnen.

Ihre bekanntester internationaler Film ist «Walesa. Der Mann aus Hoffnung» von Andrzej Wajda über den polnischen Gewerkschaftsführer Lech Walesa aus dem Jahr 2013. Darin verkörperte Omaggio die italienische Starjournalistin Oriana Fallaci (1929-2006). In dem Film benutzte sie auch ein Tonbandgerät, das Fallaci bei ihren Interviews oft dabei hatte. Bei den Filmfestspielen von Venedig wurde sie mit einem Preis ausgezeichnet.

Omaggio war auch Botschafterin des UN-Kinderhilfswerk Unicef. Sie selbst hatte keine Kinder.