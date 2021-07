J-Apotheken sammeln für Flut-Opfer

Die Apotheke spendet außerdem für jedes verkaufte Kosmetikprodukt einen Taler. Die Aktion soll bis zum 14. August laufen – dann soll das Geld schnell an den Kinderschutzbund gehen. Bei den Vorweihnachts-Sammelaktionen kommen jedes Jahr rund 4500 Euro zusammen. Beteiligt sind die Jupiter-, die Johannes-, die Einhorn-, und die Germania-Apotheke. Unsere Aktion Lichtblicke hilft unter dem Motto "Wir in NRW - zusammen stark" betroffenen Familien und Kindern in NRW.

Apotheker Friedrich Wassermann zur Aktion:

© Radio Hagen

© Radio Hagen