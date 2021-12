rl Lauterbach: "Bitte feiern sie in ganz kleiner Runde, und gefährden sie sich nicht gegenseitig, denn die derzeitige ausgewiesene Inzidenz der Fälle unterschätzt die Gefahr in der wir uns derzeit befinden." Soll heißen: lasst euch nicht von den trügerisch niedrigen Inzidenzzahlen in Sicherheit wiegen, die stimmen so nicht. Lauterbach will das in Ordnung bringen.

Die Coronaschutzverordnung des Landes NRW erlaubt an Silvester private Partys mit nur bis zu zehn 2G-Leuten, das gilt drinnen und draußen. Ungeimpfte dürfen nur zwei Personen eines weiteren Hausstands treffen.

Aufruf zum Impfen

Noch ein Tipp des Gesundheitsministers, für all jene die noch über einen guten Vorsatz fürs neue Jahr nachdenken: "Ich appelliere an alle sich Termine zu beschaffen oder in die Impfzentren zu gehen, in die Praxen. Die Booster-Impfungs-Kampagne läuft auf Hochtouren und tatsächlich ist die Boosterimpfung die beste Schutzimpfung gegen die Omikron-Variante." Ob bald schon weitere Maßnahmen folgen, werden wir vermutlich nach der Ministerpräsidentenkonferenz am 7. Januar erfahren.

Neue Hochrisikogebiete

Für alle die demnächst verreisen wollen. Vom 1. Januar an gelten in Italien, Malta und San Marino aber auch Kanada als Hochrisikogebiet. Das hat das Robert-Koch-Institut bekannt gegeben. Zur Erinnerung: wer aus einem Hochrisikogebiet einreist und nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss für zehn Tage in Quarantäne. Und weil Italien bei den Neuinfektionen schon wieder im 100 000er Bereich liegt, gilt dort vom 10. Januar an in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens die 2-G-Regel, etwa in Hotels, Kongresszentren, im öffentlichen Nah- und Fernverkehr, in Skiliften und auf Festen. Das ist recht umfangreich weshalb in italienischen Medien von einem "Lockdown für Ungeimpfte" die Rede ist.

