Jahresbilanz ENERVIE: 9 Mio. Euro für Hagen

Der Konzern konnte 2025 einen Gewinn vor Steuern von 64.100.000€ erwirtschaften. Damit sieht ENERVIE das sehr gute Ergebnis des Vorjahres bestätigt - trotz weiterhin schwieriger Rahmenbedingungen.
Dazu gehören die unsichere geopolitische Lage, das hohe Preisniveau mit starken Schwankungen und die stagnierende Wirtschaftsentwicklung.
War in den Vorjahren vor allem der Ukraine-Krieg geopolitisch für Energieversorger im Fokus, kommt jetzt auch der Iran-Krieg hinzu. Vorstandssprecher Erik Höhne schätzt die Lage auf dem Energiemarkt so ein:
Ein weiterer Blick in die Zukunft fällt auf das Gelände der ehemaligen Papierfabrik in Kabel (Kabel Premium Pulp & Paper). Hier hat die Mark-E ein rund 80.000 Quadratmeter großes Grundstück gekauft. Hier soll die energiewirtschaftliche Zukunft für Hagen entstehen. Wie genau die aussieht, ist aber noch nicht klar. Es sind mehrere Ideen im Gespräch:
Die Dividende an Aktionäre ist auf 21.250.000€ gestiegen. Eine gute Nachricht für Hagen. Die Stadt hält 42,7% an dem Konzern und erhält somit eine Ausschüttung von rund 9.000.000€.