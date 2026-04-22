Jahresbilanz ENERVIE: 9 Mio. Euro für Hagen

Der Konzern konnte 2025 einen Gewinn vor Steuern von 64.100.000€ erwirtschaften. Damit sieht ENERVIE das sehr gute Ergebnis des Vorjahres bestätigt - trotz weiterhin schwieriger Rahmenbedingungen.

Dazu gehören die unsichere geopolitische Lage, das hohe Preisniveau mit starken Schwankungen und die stagnierende Wirtschaftsentwicklung.

War in den Vorjahren vor allem der Ukraine-Krieg geopolitisch für Energieversorger im Fokus, kommt jetzt auch der Iran-Krieg hinzu. Vorstandssprecher Erik Höhne schätzt die Lage auf dem Energiemarkt so ein: