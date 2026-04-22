Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Jahresbilanz ENERVIE: 9 Mio. Euro für Hagen
Teilen:

Jahresbilanz ENERVIE: 9 Mio. Euro für Hagen

ENERVIE ist der größte Energiedienstleister in der Region. Heute (22. April) hat der Konzern die Bilanz für das Jahr 2025 vorgestellt. Für Hagens Stadtkasse gibt es eine gute Nachricht.

Veröffentlicht: Mittwoch, 22.04.2026 15:47

Anzeige

Der Konzern konnte 2025 einen Gewinn vor Steuern von 64.100.000€ erwirtschaften. Damit sieht ENERVIE das sehr gute Ergebnis des Vorjahres bestätigt - trotz weiterhin schwieriger Rahmenbedingungen. 

Dazu gehören die unsichere geopolitische Lage, das hohe Preisniveau mit starken Schwankungen und die stagnierende Wirtschaftsentwicklung.

War in den Vorjahren vor allem der Ukraine-Krieg geopolitisch für Energieversorger im Fokus, kommt jetzt auch der Iran-Krieg hinzu. Vorstandssprecher Erik Höhne schätzt die Lage auf dem Energiemarkt so ein:

Anzeige
Erik HöhneIran-Krieg & Energiepreise
Anzeige

Ein weiterer Blick in die Zukunft fällt auf das Gelände der ehemaligen Papierfabrik in Kabel (Kabel Premium Pulp & Paper). Hier hat die Mark-E ein rund 80.000 Quadratmeter großes Grundstück gekauft. Hier soll die energiewirtschaftliche Zukunft für Hagen entstehen. Wie genau die aussieht, ist aber noch nicht klar. Es sind mehrere Ideen im Gespräch:

Anzeige
Erik HöhneEnergiewirtschaftliche Zukunft für Hagen
Anzeige

Die Dividende an Aktionäre ist auf 21.250.000€ gestiegen. Eine gute Nachricht für Hagen. Die Stadt hält 42,7% an dem Konzern und erhält somit eine Ausschüttung von rund 9.000.000€.

Anzeige
Anzeige
Anzeige