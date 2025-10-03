James Morrisons neues Album - Trauer, Liebe, Schmetterlinge

München (dpa) - Es geht um Tage, an denen man am liebsten im Bett bleiben würde, weil sie so schrecklich sind. Es geht um Schmerz, Sehnsucht, Trauer - aber auch um innere Stärke und die Freude an kleinen Dingen, die dabei hilft, doch irgendwie weiterzumachen und das Glück im Kleinen zu finden. Mit «Fight Another Day» (ET: 3. Oktober) legt der britische Soulsänger James Morrison ein sehr gefühlvolles Album mit 13 Songs vor, das trotz melancholischer und bisweilen trauriger Töne auch Hoffnung und Optimismus verströmt.

«Aufstehen, weitermachen»

«Man muss einfach jeden Tag aufstehen, weitermachen», sagt der 41-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Was kann man sonst tun? Dasitzen und weinen und denken, ich kann nicht mehr? Die Wahl hat man nicht. Besser sagen: Ich genieße mein Leben, fuck it.»

Sehr emotionale Songs waren immer schon das Markenzeichen des Briten, der 2008 mit dem Titel «Broken Strings» im Duet mit Nelly Furtado die Charts eroberte, einige Jahre später dann mit «You Give me Something».

Doch dieses Mal geht sein Album vielleicht noch ein Stück mehr unter die Haut, erlitt der 41-Jährige doch Anfang 2024 einen schweren Schicksalsschlag - den Tod seiner Lebensgefährtin und Mutter ihrer beiden gemeinsamen Töchter. Als «kleines Märchen» hatte Morrison ihre Liebe mal beschrieben.

Liebeserklärung an Töchter

Genau die Töchter sind es auch, die ihm Halt geben, seit das Drama die kleine Familie erschütterte. Der 17-jährigen Elsie und ihrer 6-jährigen Schwester Ada ist auch der Song «Little Wings» über Schmetterlinge gewidmet. «You give me joy I've never felt», singt Morrison darin mit seiner weich-schmeichelnden Stimme über bislang ungekannte Freuden als Vater. «Everything you make it better», du machst alles besser. «Das fängt dieses sonnige Gefühl ein, das ich bekomme, wenn ich meine Kinder sehe – wenn ich stolz auf sie bin, mit ihnen spiele oder sie einfach nur beobachte», erklärt der Sänger.

Anklänge an einen anderen stolzen Vater sind kein Zufall: «Das ist eine Verbeugung vor Stevie Wonder», sagt Morrison, der den US-Amerikaner ohnehin bewundert. Sein Vorbild für «Little Wings»: Wonders Klassiker «Isn't She Lovely», in dem er von seiner Tochter Aisha schwärmt. Morrison greift diese Stimmung geschickt auf, inklusive Mundharmonika-Akzenten.

Album als Zeitkapsel

Zum Tod seiner Partnerin will sich Morrison nicht äußern. Doch das ist auch gar nicht nötig. In seinem neuen Album gibt er tiefe Einblicke in sein Fühlen und Denken, in seine Trauer und in sein Bestreben, sich nicht unterkriegen zu lassen. «Jedes Album ist wie eine Zeitkapsel mit all dem, was man gerade durchmacht. Es geht darum, all das einzufangen, was man in dieser Zeit fühlt».

Etwa im Titelsong «Fight Another Day». Er singt über Schmerzen und Tränen und über das Gefühl, fast daran zu zerbrechen. Doch der Brite versinkt nicht in Trauer. Im wahrsten Sinne des Wortes kämpft er sich durch bis zum nächsten Tag, bis es wieder besser geht. Ein Motiv, das auch in «Silver Lining» dominiert, wo es um den Silberstreif am Horizont geht.

Wenn der Regen das Auto wäscht

Insgesamt ist «Fight Another Day» eine gelungene Mischung. Wer die Songs hört, kann mitfühlen und vielleicht auch -leiden. Emotionen sind erlaubt und sogar erwünscht. Zum tränenreichen Versinken in Liebeskummer und Selbstmitleid eignet sich das Album aber nicht. Denn bei aller Wehmut schwingt immer eine positive Note mit, Hoffnung oder gar Freude. Andere feiern das Leben und beschwören den Zauber des Neuen, so wie «New Day», in dem es heißt «everythings possible», alles ist möglich.

Eine Zeile ganz im Sinne des Optimismus, den Morrison propagiert, sogar wenn es regnet. Im Interview verrät er, was er dann gerne denkt: «Wenigstens wird mein Auto gewaschen, und die Pflanzen werden gegossen».