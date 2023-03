Jede zehnte Kita in NRW musste Angebot einschränken

So gab es auch Alarmstimmung im zuständigen NRW-Familienministerium selbst. Von dort hieß es, dass jede zehnte Kita im vergangenen Monat ihre Angebote einschränken musste.

Allein im letzten Jahr machten 60 Kitas zeitweise komplett zu

"Angebote einschränken" kann viel bedeuten. In der Regel bedeutet es, dass pädagogische Maßnahmen zurückgefahren werden müssen, weil Erzieherinnen und Erzieher fehlen. Aber es bedeutet auch, dass Gruppen oder ganze Kitas schließen mussten. Im Februar musste in fast 800 Fällen die Betreuungszeit reduziert werden, ebenfalls in etwa 800 Fällen mussten Gruppen ganz oder teilweise schließen und in fast 60 Fällen musste die komplette Einrichtung zu machen.

Bildungsinhalte kommen zu kurz

Auch der Kitaleitungskongress der Bildungsgewerkschaft VBE ist beunruhigt . Es gab eine Umfrage unter den Kitaleitungen. Die machen sich große Sorgen um die Bildungsinhalte, die auch im Vorschulalter wichtig sind. Die sind natürlich nicht möglich, wenn das Kita-Personal auf dem Zahnfleisch geht. Also es geht nicht nur um die reine Betreuungszeit. In neun von zehn Kitas in NRW musste in den vergangenen 12 Monaten das pädagogische Angebot zurückgefahren werden. Die Umfrage zeig auch, dass die aktuelle Personalknappheit an sich, die Personalsituation noch weiter verschärfen wird: Immer weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen immer mehr machen, gehen über Belastungsgrenzen, fallen dadurch krank aus oder kündigen.

Landesregierung hofft auf Sofortprogramm

Die zuständige NRW-Familienministerin Josefine Paul von den Grünen hat erkannt, dass der Fachkräftemangel das Hauptproblem. Das hat sie schon vor einiger Zeit gesagt.

Man verweist auf das Sofortprogramm Kita, das vor kurzem aufgelegt wurde. Darin wird klar gestellt, dass alles mögliche unternommen wird, um Personal zu gewinnen - vor allem um junge Leute davon zu überzeugen, Erzieher oder Erzieherin zu werden. Und es wird dafür gesorgt, dass diejenigen die schon an einer Kita arbeiten, flexibler eingesetzt werden dürfen, und dass der Quereinstieg leichter wird.

Autor: José Narciandi