Jochen Ott wird SPD-Spitzenkandidat für die NRW-Landtagswahl 2027
Die NRW-SPD setzt bei der Landtagswahl 2027 auf Jochen Ott. Der Fraktionschef im Landtag soll Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU herausfordern und die Partei aus einer schwierigen Ausgangslage führen.
Veröffentlicht: Freitag, 23.01.2026 13:39
Frühe Festlegung auf den Herausforderer
Die NRW-SPD bringt sich ungewöhnlich früh für die Landtagswahl 2027 in Stellung. Jochen Ott soll die Sozialdemokraten als Spitzenkandidat in den Wahlkampf führen und gegen Ministerpräsident Hendrik Wüst antreten. Damit reagiert die Partei auf historische Tiefstände bei Wahlergebnissen und Umfragen. Seit 2017 ist die SPD in Nordrhein-Westfalen nicht mehr an der Regierung beteiligt.
Erfahrener Parlamentarier und Oppositionsführer
Jochen Ott sitzt seit 2010 im nordrhein-westfälischen Landtag und ist seit Mai 2023 Vorsitzender der SPD-Fraktion. Der 51-jährige Kölner gilt als angriffslustiger und scharfzüngiger Kritiker der CDU-geführten Landesregierung. Vor seiner politischen Laufbahn arbeitete Ott als Lehrer an einer Gesamtschule in Brühl und unterrichtete die Fächer Geschichte, Sozialwissenschaften und Katholische Religion.
Thematische Schwerpunkte und persönliche Einblicke
Inhaltlich setzt Ott vor allem auf soziale Gerechtigkeit und Bildung. Berufstätige Familien sollen nach seinen Vorstellungen wieder stärker in den Mittelpunkt der Landespolitik rücken. Abseits der Politik spielt für den Familienvater das private Umfeld eine große Rolle: Der 51-Jährige lebt mit seiner Frau, seinen drei Töchtern und einem Hund zusammen und verbringt nach eigenen Angaben gerne Zeit mit seiner Familie.
Formale Nominierung und Blick auf die CDU
Offiziell gekürt werden soll Jochen Ott bei einem Aufstellungsparteitag der NRW-SPD am 13. Juni. Der Zeitplan der CDU in NRW sieht eine offizielle Nominierung erst viel später vor: Die Christdemokraten wollen ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl erst im kommenden Jahr nominieren. Dass Ministerpräsident Hendrik Wüst erneut als CDU-Spitzenkandidat antritt, gilt aber als sicher. Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist für das Frühjahr 2027 geplant.
Autoren: Kimberly Klages / José Narciandi