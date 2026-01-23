Jochen Ott wird SPD-Spitzenkandidat für die NRW-Landtagswahl 2027

Offiziell gekürt werden soll Jochen Ott bei einem Aufstellungsparteitag der NRW-SPD am 13. Juni. Der Zeitplan der CDU in NRW sieht eine offizielle Nominierung erst viel später vor: Die Christdemokraten wollen ihren Spitzenkandidaten für die Landtagswahl erst im kommenden Jahr nominieren. Dass Ministerpräsident Hendrik Wüst erneut als CDU-Spitzenkandidat antritt, gilt aber als sicher. Die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist für das Frühjahr 2027 geplant.

Autoren: Kimberly Klages / José Narciandi