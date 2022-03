Jogis Sprachnachricht: "Italien ist raus"

Wenn ihr zu eurem Lieblingsitaliener geht, seid besonders lieb zu ihm und redet bloß nicht über Fußball. Der amtierende Europameister Italien ist in der WM-Qualifikation ausgeschieden. 0:1 stand es am Ende gegen Nordmazedonien. Italien fährt also nicht nach Katar – Trainer Roberto Mancini muss eventuell trotzdem die Koffer packen. Trost gibt es heute von einem Leidensgenossen.