«Joker»-Fortsetzung beim Filmfest Venedig

Venedig (dpa) - Die Fortsetzung des preisgekrönten Werks «Joker» mit Joaquin Phoenix feiert Premiere beim Filmfest Venedig. Neben Phoenix, der für den ersten Teil 2020 den Oscar als bester Hauptdarsteller bekam, ist Lady Gaga in «Joker: Folie à Deux» in einer Hauptrolle zu sehen. Regie führte wieder Todd Phillips. 2019 gewann der erste Teil von «Joker» in Venedig den Hauptpreis.

Brad Pitt und Angelina Jolie mit Filmen vertreten

Das Filmfestival findet vom 28. August bis 7. September statt. Das Ex-Paar Brad Pitt und Angelina Jolie wird mit separaten Filmen in Venedig erwartet. Jolie spielt die Hauptrolle in «Maria», einem Drama von Pablo Larraín über die Opernsängerin Maria Callas. Der Film läuft im Wettbewerb.

Außer Konkurrenz wird «Wolfs» gezeigt: Der neue Film von Jon Watts bringt Brad Pitt und George Clooney wieder gemeinsam vor die Kamera.

Daniel Craig, Nicole Kidman und Jude Law in Wettbewerbs-Filmen

21 Filme sollen um den Hauptpreis des Festivals, den Goldenen Löwen, konkurrieren. Darunter ist der neue Film von Pedro Almodóvar, «The Room Next Door» mit Tilda Swinton und Julianne Moore.

Außerdem ist «Queer», der neue Film von Luca Guadagnino, Teil des Wettbewerbs. Er ist mit Daniel Craig und Jason Schwartzman besetzt. Die Hollywood-Stars Nicole Kidman, Harris Dickinson und Antonio Banderas sind Teil von «Babygirl» von der Regisseurin Halina Reijn.

Adrien Brody und Joe Alwyn sind in «The Brutalist» zu sehen, dem neuen Drama von Brady Corbet. Jude Law und Nicholas Hoult spielen Hauptrollen in «The Order»: ein Thriller von Justin Kurzel.

Doku über Leni Riefenstahl außer Konkurrenz

Außer Konkurrenz gibt es auch eine deutsche Produktion: den Dokumentarfilm «Riefenstahl» von Andres Veiel. Der Regisseur und Drehbuchautor bringt bald auch ein Buch über Recherchen im Nachlass von Riefenstahl heraus.

Riefenstahl (1902-2003) wurde vor allem mit dem umstrittenen Propagandafilm über den Reichsparteitag der Nationalsozialisten in Nürnberg 1934 («Triumph des Willens») ebenso berühmt wie berüchtigt.

Eröffnung mit Winona Ryder und Michael Keaton

Eröffnet wird das Festival mit «Beetlejuice Beetlejuice» - der Fortsetzung der legendären Horrorkomödie von 1988. Das Werk von Tim Burton, wieder mit Michael Keaton und Winona Ryder besetzt, eröffnet das Festival außer Konkurrenz.

Nachdem vergangenes Jahr wegen des Hollywood-Streiks deutlich weniger Filmstars als üblich nach Venedig gereist waren, ist davon auszugehen, dass dieses Jahr alle beteiligten Promis wieder nach Italien kommen.