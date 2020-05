Joko und Klaas moderieren Verschwörungsquiz

Geld für Vernünftige

Berlin (dpa) - Im Stile einer Call-in-Show haben Joko Winterscheidt (41) und Klaas Heufer-Umlauf (36) auf ProSieben ein Quiz rund um Verschwörungen präsentiert.

In der vorerst letzten Ausgabe ihrer Sendung «Joko & Klaas Live» stellten die Moderatoren am Mittwochabend mehrere Fragen, Anrufer konnten 150 Euro gewinnen. «Eure Aufgabe ist es, die vernünftigen Antworten zu finden», erklärte Heufer-Umlauf.

Das Duo wollte etwa wissen, woher das Coronavirus genau stamme. Neben der richtigen Antwort («Stand jetzt ist es wissenschaftlich noch nicht eindeutig erwiesen») gaben die beiden weitere Möglichkeiten vor, an die Verschwörungstheoretiker glauben könnten (Greta Thunberg und Bill Gates). Damit wollten die Spaßmacher auf die abstrusen Thesen hinweisen, die teilweise auf Anti-Corona-Demos widergegeben werden.

Die beiden behandeln in ihrer Sendung «Joko & Klaas Live» immer wieder gesellschaftlich relevante Themen. Zuletzt hatten sie mit der fiktiven Ausstellung «Männerwelten» ein Schlaglicht auf sexuelle Übergriffe gegen Frauen geworfen und dafür viel Lob bekommen.

Die freie Sendezeit hatten sich die Moderatoren in der einen Tag zuvor ausgestrahlten Show «Joko & Klaas gegen ProSieben» erspielt, in der sie in mehreren Wettkämpfen gegen ihren Arbeitgeber antreten. Am Mittwochabend durften sie dann als Sieger über ihren Sender 15 Minuten ab 20.15 Uhr bei ProSieben völlig frei bespielen.