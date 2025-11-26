Jona eV unterstützt Haven of Hope
Es soll ein Zufluchtsort der Hoffnung werden. Der Verein Jona eV plant den Bau eines Hauses in Kenia. Dort betreibt er bereits seit über 15 Jahren ein Heim. Ein Grundstück ist gekauft, auch ein Drittel der Baukosten ist schon durch Fördermittel abgedeckt. 40 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen soll das Gebäude ein Zuhause bieten.
Veröffentlicht: Mittwoch, 26.11.2025 11:01
Angefangen hatte vor Ort alles mit Babys, die aufgenommen wurden, sagt Hannah Hüsecken.
Das soll sich nach dem Umzug in die neuen Gebäude ändern. Wenn ihr das Projekt unterstützen wollt, findet ihr alle Infos hier!
