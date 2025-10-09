Jubiläum am Cuno
Veröffentlicht: Donnerstag, 09.10.2025 07:50
Zehn Jahre „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ – auf dieses Jubiläum blickt jetzt das Cuno-Berufskolleg zurück.
Die Schule setzt sich seit vielen Jahren gegen Rassismus und Antisemitismus ein.
Dazu gibt es verschiedene Aktionen, Projekte und Kooperationen. Beispielsweise die jährlichen Internationalen Wochen gegen Rassismus, Trainings zur Gewaltprävention oder Demokratie-Förderungsprogramme. Zusätzlich zum Jubiläum kam auch die Nachricht einer neuen Patenschaft: Der Fußballverein Hagen United freut sich auf die künftige Zusammenarbeit. Auch Hagen United feiert im Oktober sein zehnjähriges Jubiläum und ist seit Jahren aktiv für ein soziales Miteinander gegen Rassismus.