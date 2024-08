Jubiläum am Frühstückstisch: 25 Jahre «Volle Kanne» im ZDF

Düsseldorf (dpa) - Ein mehr oder weniger prominenter Gast am Frühstückstisch, dazu Koch-, Garten- oder Gesundheitstipps sowie aktuelle Infos aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft: Diese Mischung garantiert seit 25 Jahren den Erfolg des ZDF-Vormittagsmagazins «Volle Kanne». Hunderttausende Menschen schalten ein.

Am 30. August 1999 lief die erste Sendung über die Bildschirme - damals noch unter dem Namen «Volle Kanne, Susanne» und mit der Moderatorin Susanne Stichler. In der kommenden Woche (ab 26. August) feiert das «Volle Kanne»-Team das Jubiläum und erinnert an besondere Momente aus der Sendungsgeschichte. Als Gäste werden in der Jubiläumswoche etwa Extremsportler Joey Kelly mit seinem Sohn Luke, Musiker Thomas Anders sowie Revolverheld-Frontmann Johannes Strate gemeinsam mit Pianist Sebastian Knauer erwartet.

«Die Themenvielfalt überzeugt seit einem Vierteljahrhundert», sagt ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten. «Rund um den bekanntesten Frühstückstisch Deutschlands wird aufgegriffen, was die Menschen in ihrem Alltagsleben bewegt.»

Von Mpox bis Wein-Yoga

Konkret kann das - wie vor ein paar Tagen geschehen - so aussehen: ein Expertengespräch über die neue Variante der Krankheit Mpox, ein Blick auf das soeben gestartete Kultur-Festival Ruhrtriennale sowie ein Beitrag über Wein-Yoga - das alles und noch viel mehr innerhalb von 85 Minuten. In der Jubiläumswoche soll es thematisch unter anderem um die bevorstehenden Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen gehen.

«Die vergangenen Jahre waren für viele Menschen sehr herausfordernd. Umso wichtiger sind Sendungen wie "Volle Kanne", die eine Vertrautheit und Ruhe in den Alltag bringen, zugleich aber auch die herausfordernde Nachrichtenflut einordnen», sagt Nadine Krüger, die die Sendung - mit kurzer Unterbrechung - seit dem Jahr 2009 moderiert.

Das «Volle Kanne»-Team sucht dabei auch den Kontakt zum Publikum: Fragen von Zuschauerinnen und Zuschauern - gestellt etwa bei Facebook - werden in der Live-Sendung immer wieder an die Frühstücksgäste weitergegeben. Im bisherigen Jahr (zwischen dem 2. Januar und dem 21. August) schalteten im Schnitt 0,637 Millionen Menschen ein, was einem Marktanteil von 15,1 Prozent entspricht - etwas mehr als im Gesamtjahr 2023 mit damals 14,2 Prozent.

ARD hat Konkurrenz-Sendung beendet

Jährlich gibt es rund 250 Sendungen. «Volle Kanne» läuft montags bis freitags von 9.05 bis 10.30 Uhr - im Anschluss an das abwechselnd von ARD und ZDF produzierte «Morgenmagazin». Als Vormittagsmagazin ist «Volle Kanne» inzwischen weitgehend konkurrenzlos - Ausnahme unter den großen Sendern ist das «Sat.1-Frühstücksfernsehen», das bis 10.00 Uhr sendet.

Mit «Live nach Neun» hatte die ARD bis Ende 2023 ein ähnliches Format wie «Volle Kanne» im Angebot - doch damit war nach rund fünfeinhalb Jahren Schluss. Damals war bei der ARD von «Einsparungen im linearen Programmbudget» die Rede, um die Kraft stärker auf die Mediathek richten zu können.

«Die Menschen jeden Tag aufs Neue in ihrem Leben abzuholen» - so beschreibt «Volle Kanne»-Moderator Florian Weiss, der sich mit Krüger abwechselt, die «vielleicht größte Herausforderung» bei «Volle Kanne»: «Mit all den Dingen, die sie beschäftigen - von der aktuellen Nachrichtenlage über Gesundheitsthemen, Verbraucherschutz und Rechtsfragen, bis hin zum Kochen, zur Gartenpflege und zum Selbstzimmern der Möbel. Dazu ein prominenter Gast und fertig ist der, für mich, schönste Job der Welt.»

Zum Inventar gehören dabei auch regelmäßige Expertinnen und Experten - zum Beispiel Armin Roßmeier und Mario Kotaska als Köche, Cynthia Barcomi als «Baking Queen» aus Berlin, Ann-Kathrin Otto als Interior-Designerin, Mick Wewers als Handwerksprofi oder Christoph Specht als Medizinjournalist.

Premiere in der Jubiläumsausgabe

Weiss - genauso wie Krüger 47 Jahre alt - ist seit 2021 als Hauptmoderator dabei. Er folgte damals auf Ingo Nommsen, der 20 Jahre lang prägendes Gesicht der live aus Düsseldorf übertragenen Sendung war. Zur Jubiläumsausgabe am kommenden Freitag (30. August) verspricht das ZDF eine Premiere: Dann sollen Krüger und Weiss erstmals gemeinsam die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem am Düsseldorfer Medienhafen gelegenen «Volle Kanne»-Studio begrüßen.