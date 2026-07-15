Jugendhaus "Monkeys" bleibt fair

Denn eine neue Überprüfung bestätigt: Die Zertifizierung "faires Jugendhaus" von der evangelischen Kirche von Westfalen trifft noch zu. Ulrike Hermes vom Amt für Jugendarbeit erklärt uns, auf welche Kriterien es dabei ankommt:
Vor vier Jahren bekam das Jugendhaus zum ersten Mal die Auszeichnung. Damals war es das erste Jugendhaus in Hagen mit dieser Auszeichnung. Dem Beispiel des Jugendzentrums "Monkeys" sind weitere Häuser in Hagen gefolgt:
Den Titel hat sich das Jugendhaus also wirklich verdient. Seranie Wegener, Leiterin des Jugendhauses "Monkeys", zeigt uns, was es vor Ort alles für die Kinder zu tun gibt:
"Kinder" ist hierbei in Anführungszeichen, weil alle ab dem Alter von 8 bis 27 Jahren willkommen sind. Dabei kommen verschiedene Generationen in einen spielerischen und vor allem auch fairen Austausch.