Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Jugendhaus "Monkeys" bleibt fair
© Radio Hagen
Teilen:

Jugendhaus "Monkeys" bleibt fair

Spaßig, interessant und fair. Mit diesen drei Wörtern lässt sich das Jugendzentrum "Monkeys" in Berchum auf jeden Fall beschreiben. Vor allem "fair" wurde jetzt auch wieder von offizieller Seite bestätigt.

Veröffentlicht: Mittwoch, 15.07.2026 17:08

Anzeige

Denn eine neue Überprüfung bestätigt: Die Zertifizierung "faires Jugendhaus" von der evangelischen Kirche von Westfalen trifft noch zu. Ulrike Hermes vom Amt für Jugendarbeit erklärt uns, auf welche Kriterien es dabei ankommt:

Anzeige
Ulrike HermesZertifikat "faires Jugendhaus"
Anzeige

Vor vier Jahren bekam das Jugendhaus zum ersten Mal die Auszeichnung. Damals war es das erste Jugendhaus in Hagen mit dieser Auszeichnung. Dem Beispiel des Jugendzentrums "Monkeys" sind weitere Häuser in Hagen gefolgt:

Anzeige
Ulrike HermesErstes faires Jugendhaus in Hagen
Anzeige

Den Titel hat sich das Jugendhaus also wirklich verdient. Seranie Wegener, Leiterin des Jugendhauses "Monkeys", zeigt uns, was es vor Ort alles für die Kinder zu tun gibt:

Anzeige
Seranie WegenerSpiele im Jugendhaus
Anzeige

"Kinder" ist hierbei in Anführungszeichen, weil alle ab dem Alter von 8 bis 27 Jahren willkommen sind. Dabei kommen verschiedene Generationen in einen spielerischen und vor allem auch fairen Austausch.

Anzeige
Anzeige
Anzeige