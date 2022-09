Jule Niemeier erreicht dritte Runde in New York

Tennisspielerin Jule Niemeier hat bei den US Open in New York die dritte Runde erreicht. Die Wimbledon-Viertelfinalistin besiegte die Weltranglisten-38. Julija Putinzewa aus Kasachstan mit 6:4, 6:3.

© Frank Molter/dpa