Juli zu Gast im Heimspiel-Podcast

Diesmal sind Juli wirklich zurück! Nicht wie 2019, als sie uns mit ihrer Single "Fahrrad" den Mund wässrig gemacht haben und dann doch wieder von der Bildfläche verschwunden sind. "Es war fast als wär so ne weltweite Pandemie aufgetaucht", witzelt Gitarrist Jonas, "Sagen wir so – es war eine Zwangspause, die uns letzten Endes ziemlich gut getan hat […] Ich glaube, dass es jetzt besser ist, was wir jetzt machen". Also mit gesundem und zu rechtem Selbstbewusstsein sind Juli zurück! Für nächstes Jahr ist auch ein neues Album plus Tour angedacht, also direkt das komplette Programm!

Dave Gahan nackt am Flügel

Ein Grund, warum es diesmal so gefluppt hat bei Juli, könnte das Studio gewesen sein, in dem sie ihr neues Album aufgenommen haben. Sie waren in den Hansa Studios in Berlin, und dann begab sich Folgendes, erzählt Eva: "Da saß ich an so einem schwarzen Klavier – es war ein Flügel – und dann sagt irgendjemand – an dem Flügel hat Dave Gahan schon nackt gesessen – und ich dachte – das ist nicht wahr?! Gleich ganz anders gespielt!"

Schwelgen in den 2000ern

Aber natürlich haben Juli und unsere Host Annick Manoukian es sich nicht nehmen lassen auch eine Runde in den 2000ern zu schwelgen, die ja auch wieder total angesagt sind. Evas Kleiderschrank könnte noch mithalten: "Die ein oder andere Miss Sixty könnte ich nochmal rausholen. Muss gucken ob sie noch passt." "Ich kann nicht mehr bauchfrei tragen" – "Ich hab mein Bauchnabel-Piercing jetzt auch entfernen lassen", machen sich Jonas und Simon über die Mode der 2000er lustig.

Mit "Perfekte Welle" oder "Geile Zeit" landete die Band JULI riesige Erfolge. Nun ist sie zurück - mit der neuen Single "Fette Wilde Jahre".

Veganer Nussbraten

Auf der Heimspiel-Playlist von Juli ist u.a. der Cousin von Gitarrist Simon drauf, CoppiCat, der inzwischen hauptberuflich sein Geld als Elektrotechniker verdient. Deshalb ist es umso schöner, dass er sich nochmal so intensiv der Musik widmet und ein neues Album rausgebracht hat. Oder auch das schräge aber geile Duo Odd Couple aus Ostfriesland ist auf Julis Playlist, bei denen Jonas ins Schwärmen kommt: "Ich bin da riesen Fan von. Ich finde diese Typen super, was die anbieten, wie die aussehen, wie die sich geben einfach faszinierend. Die sind auf so ne total entspannte Art wahnsinnig hyperaktiv. Irre". Und auch Ken sind auf der Heimspiel-Playlist von Juli drauf. Von dem Frontmann Aydo Abay ist Eva Fan: "Irgendwann haben wir uns kennengelernt und dann bin ich natürlich vor Ehrfurcht halb in Ohnmacht gefallen. Und dann habe ich angeboten ihm einen veganen Nussbraten zuzubereiten, und seitdem findet er mich nett glaube ich." Der vegane Nussbraten steht noch aus, aber das ist ein anderes Thema.

