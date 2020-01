Julia Görges erreicht zweite Runde der Australian Open

Sieg gegen Slowakin Kuzmova

In nur 56 Minuten beendete die Weltranglisten-39. ihren überzeugenden Auftritt gegen die Nummer 60 der Welt.

Bei 21 Grad, bedecktem Himmel und Wind sicherte sich Görges am Montag in Melbourne damit im sechsten Duell mit Kuzmova den fünften Sieg. Ihre nächste Gegnerin am Mittwoch ist die Kroatin Petra Martic oder Christina McHale aus den USA.

Insgesamt stehen elf deutsche Tennisprofis im Hauptfeld des ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres, fünf Damen und sechs Herren.