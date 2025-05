Julia Roberts trauert um Hund Myrtle - «eine Legende»

Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Julia Roberts (57) trauert um ihre mit 19 Jahren gestorbene Hündin Myrtle. Die Oscar-Preisträgerin («Erin Brockovich») postete ein Foto des Tieres auf Instagram und schrieb dazu: «Unsere Myrtle. Eine Legende. 2006-2025», mit einem Kronen-Emoji versehen.

Trost erhielt sie von Fans und prominenten Freunden. Schauspielerin Jennifer Aniston drückte in den Kommentaren ihr Beileid aus: «Es tut mir so leid. Ich liebe euch alle und bin immer für euch da». Roberts ist eine erklärte Tierliebhaberin. Im vorigen Dezember verwies sie auf eine Spendenaktion für eine Organisation zur Rettung und Vermittlung von Hunden.

«Myrtle von Mertzenberger»

Auch der Ehemann von Roberts, Danny Moder, erinnerte auf Instagram an Myrtle. Sie sei der Inbegriff von «wahrer Loyalität» gewesen - auch wenn sie einmal den Pizza-Lieferanten gebissen habe, setzte der Kameramann augenzwinkernd hinzu. «Ruhe in Frieden», schrieb er zu einem Porträt des Hundes mit dem vollen Namen «Myrtle von Mertzenberger». Moder postet häufiger Fotos der Familien-Vierbeiner. Dazu gehört auch ein schokoladenbrauner Labrador.

Roberts und Moder sind seit 2002 miteinander verheiratet. Gemeinsam haben sie drei Kinder: Die Zwillinge Hazel und Phinnaeus (20) sowie Henry Daniel (17).

«Pretty Woman»-Star Roberts war zuletzt in dem Endzeit-Thriller «Leave The World Behind» (2023) beim Streamingdienst Netflix zu sehen. Ihr nächster Film «After the Hunt» unter der Regie des Italieners Luca Guadagnino soll im Herbst in die Kinos kommen.