Jungstar El Mala rettet Köln in Bremen einen Punkt

Bremen (dpa) - Jungstar Saïd El Mala hat dem 1. FC Köln mit einem Treffer in der Nachspielzeit einen Punkt gerettet und die dritte Niederlage in Serie verhindert. Der 19-Jährige traf beim 1:1 (0:1) der Rheinländer bei Werder Bremen spät zum glücklichen Remis. Die Bremer verpassten damit den vierten Heimsieg in Serie.

Vor 41.800 Zuschauern im ausverkauften Weserstadion hatte Marco Friedl die Grün-Weißen in der 22. Minute in Führung gebracht. Lange Zeit sah es danach nach einem Bremer Dreier aus, ehe El Mala, der jüngst von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Nationalmannschaft nominiert worden war, zuschlug.

Kölner Schwung dahin

Vom Schwung des starken Saisonbeginns war bei den Kölnern aber auch an der Weser lange nicht viel zu sehen. Zwar hatte FC-Coach Lukas Kwasniok sein Team im Vergleich zum 3:4 gegen Eintracht Frankfurt auf gleich vier Positionen verändert, in der ersten Halbzeit blieben die Rheinländer dennoch fast alles schuldig.

Die einzige nennenswerte Chance für die Gäste hatte El Mala, der nach feiner Einzelleistung aber über das Bremer Tor schoss. Ansonsten bestimmten die Bremer das Geschehen, ohne selbst übermäßig zu glänzen. Die Pausenführung der Gastgeber war dennoch verdient.

Nach einer Flanke von Jens Stage, der sein 100. Bundesligaspiel für die Grün-Weißen bestritt, war Werder-Kapitän Friedl per Kopf erfolgreich. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte Cameron Puertas noch die Chance zum 2:0, scheiterte aber an Kölns Torwart Marvin Schwäbe.

Treffer von Topp zählt nicht

Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Kölner zwar ein wenig. Gegen die stabile Werder-Abwehr konnten sich die Gäste, die wegen einer Gehirnerschütterung auf Ragnar Ache verzichten mussten, allerdings kaum in Szene setzen. Werder-Torwart Mio Backhaus wurde so gut wie gar nicht gefordert.

Allerdings versäumten es die Norddeutschen ihrerseits, den zweiten Treffer nachzulegen. Dabei hatten sie Pech, dass ein Tor von Keke Topp durch den Videoassistenten wegen Abseits nachträglich wieder aberkannt wurde.

El Mala schlägt spät zu

In den letzten 20 Minuten versuchte Steffen mit der Einwechslung von Victor Boniface neuen Schwung in die Bremer Angriffsbemühungen zu bringen. Doch auch mit dem weiter torlosen Neuzugang von Bayer Leverkusen ging das Zittern weiter. Boniface wirkte zwar engagiert, agierte aber erneut glücklos.

In der Schlussphase steigerten sich die Kölner endlich. Zunächst hatte Luca Waldschmidt mit einem Pfosten-Knaller Pech, doch dann war El Mala zur Stelle. Der Schuss des Wirbelwinds wurde von Niklas Stark noch unhaltbar abgefälscht.