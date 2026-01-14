K-Pop-Band BTS spielt zwei Konzerte in München

Berlin (dpa) - Die südkoreanische Erfolgsband BTS geht ab April auf Welttournee und kommt dabei auch für zwei Konzerte nach München. Die siebenköpfige Gruppe will am 11. Juli und am 12. Juli in der Allianz Arena auftreten, wie aus dem Tourkalender auf der Internetseite der Band hervorgeht.

Die Band will demnach bis nächstes Jahr unterwegs sein und macht dabei Stopp in vielen großen Städten überall auf der Welt, darunter Tokyo, São Paulo und Los Angeles. In Europa tritt die Band auch in Paris, London, Madrid und Brüssel auf. Weitere Termine sollen folgen. Die Konzerte in München sind bislang die einzigen in Deutschland.

Neues Album im März

BTS hatten vor zwei Wochen ihr erstes Album seit vier Jahren angekündigt, das am 20. März erscheinen soll. Das bisher letzte Album der Gruppe («Proof») stammt aus dem Jahr 2022. Seither war die K-Pop-Band zu einer längeren Pause gezwungen, weil die Mitglieder ihren Militärdienst ableisten mussten.

In Südkorea müssen alle tauglichen Männer einen verpflichtenden Wehrdienst von 18 bis 21 Monaten absolvieren. Hintergrund ist die angespannte Sicherheitslage in direkter Nachbarschaft zum atomar hochgerüsteten Nordkorea.

BTS gehört zu den erfolgreichsten Gruppen in der südkoreanischen Popmusik, die auch unter dem Sammelbegriff K-Pop bekannt ist. Mit Hits wie «Dynamite» und «Permission to Dance» hatte die Boygroup die Charts gestürmt. Ihre Debütsingle «No More Dream» veröffentlichte BTS im Juni 2013.