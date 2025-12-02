Käthe goes Courage
Diskriminierung hat am Käthe-Kollwitz-Berufskolleg keinen Platz! Das macht seit heute (02. Dezember) auch das offizielle Siegel "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage" deutlich. Die Schule ist die 24. in Hagen, die Teil des bundesweiten Netzwerk wird.
Veröffentlicht: Dienstag, 02.12.2025 15:57
Um das Siegel zu bekommen, müssen sich mindestens 70% der Schülerinnen, Schüler und Lehrkräften dazu verpflichten aktiv etwas gegen Rassismus und Diskriminierung zu tun. So soll sichergestellt werden, dass niemand wegschaut, wenn jemand aufgrund seiner Herkunft, Religion, sexuellen Orientierung, dem Geschlecht und dem Aussehen diskriminiert wird. Außerdem zeichnet sich eine "Schule mit Courage" dadurch aus, dass es regelmäßig Projekte zum Thema gibt.
An der Schule ändert sich durch das Siegel aber nicht wirklich etwas, sagt Lehrerein Giusy Teichert:
Um die Verleihung zu feiern haben sich Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte und Ehemalige zusammengeschlossen und ein vielfältiges Programm auf die Beine gestellt. Es gab Poetry Slam, Musik, Tanz und mehr. Da von den rund 1.600 Schülerinnen und Schülern so viele wie möglich teilnehmen können, gab es das 90-minütige Programm gleich dreimal zu sehen.