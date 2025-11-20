Kamp unterstützt wieder Lichtblicke

Pro verkauftem Stern gehen 20 Cent in die Lichtblicke-Spendendose. Kamp unterstützt die Aktion schon seit 18 Jahren und will in diesem Jahr eine Gesamtsumme von 90 Tausend Euro mit eurer Hilfe voll machen. Mit dem Genuss der Lichtblicke-Sterne tut ihr also Euch UND auch Familien in Not etwas Gutes.