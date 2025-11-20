Kamp unterstützt wieder Lichtblicke
Ab sofort gibt es in Hagen wieder Weihnachts-Gebäck für den guten Zweck! Die Stadtbäckerei Kamp unterstützt auch in diesem Jahr unsere Aktion Lichtblicke und hat wieder ihre speziellen Lichtblicke-Sterne gebacken.
Veröffentlicht: Donnerstag, 20.11.2025 07:59
Pro verkauftem Stern gehen 20 Cent in die Lichtblicke-Spendendose. Kamp unterstützt die Aktion schon seit 18 Jahren und will in diesem Jahr eine Gesamtsumme von 90 Tausend Euro mit eurer Hilfe voll machen. Mit dem Genuss der Lichtblicke-Sterne tut ihr also Euch UND auch Familien in Not etwas Gutes.
