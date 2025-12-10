Kampf gegen Clankriminalität in NRW - das aktuelle Lagebild

Im Jahr 2024 registrierte die Polizei in NRW rund 6.700 Straftaten, die mutmaßlich von Mitgliedern krimineller Clanstrukturen begangen wurden. In etwa 700 Razzien überprüften die Einsatzkräfte rund 1.700 Objekte landesweit. Die Zahl der Tatverdächtigen stieg leicht von 4.213 im Jahr 2023 auf 4.282 im Berichtsjahr.

Im Rahmen des namensbasierten Ermittlungsansatzes wurden vier neue Familiennamen in die Liste relevanter Großfamilien aufgenommen, gleichzeitig aber auch vier gestrichen. Damit bleibt die Gesamtzahl von 118 Familiennamen unverändert.