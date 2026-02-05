KAMRAD: Das Meet and Greet - Aktion Lichtblicke

Das Meet & Greet fand vor dem Warm-up-Konzert statt und bot unseren Hörern die Möglichkeit, KAMRAD in entspannter Atmosphäre kennenzulernen. Abseits der Bühne blieb Zeit für Gespräche, Fotos und Autogramme – ein besonderer Moment, der für viele lange in Erinnerung bleiben wird.

Gerade der Rahmen des Warm-ups machte das Treffen besonders persönlich und nahbar.



