Kandidaten stehen fest: Umfrage - Wer wird Bundeskanzler/in 2021?

Von Düsseldorf nach Berlin: Armin Laschet wird die Union - bestehend aus CDU und CSU - ins Kanzlerrennen führen. Der nordrhein-westfälsche Ministerpräsident durchlebt ein aufregendes Jahr 2021. Erst wird er als CDU-Vorsitzender vor Friedrich Merz und Norbert Röttgen gewählt, dann folgt nun die Kanzlerkandidatur, nachdem es zwischen ihm und CSU-Chef Markus Söder viele Tage lang keine Einigung gab, wer denn nun für die Union in den Wahlkampf geht. Doch: Gelingt Laschet im September 2021 auch noch der größte Coup? Wird er Bundeskanzler?

Fünf Monate vor der Bundestagswahl am 26. September stehen die Kandidaten fest. Annalena Baerbock wird als Kandidatin für die Grünen ins Rennen gehen, Armin Laschet hat sich in der K-Frage innerhalb der Union durchgesetzt und Olaf Scholz vertritt die SPD. Wer wird Bundeskanzler/in und damit Nachfolger/in von Angela Merkel, die 16 Jahre das Zepter in der Hand hatte. Die Wahl wird schon jetzt mit Spannung erwartet. Ihr habt eure Wahl schon getroffen oder euch vorentschieden? Dann stimmt bei unserer Wahl-Umfrage ab.