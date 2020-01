Kardinal Marx: Kirche darf nicht nur um sich selbst kreisen

«Synodaler Weg»

München/Frankfurt (dpa) - Vor der ersten Vollversammlung des sogenannten Synodalen Wegs hat der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz (DBK), Kardinal Reinhard Marx, seine Kirche davor gewarnt, nur um sich selbst zu kreisen.

«Wenn wir nur fragen: Was wird aus uns? Was wird aus unserer Pfarrei? Was wird aus der katholischen Kirche? Dann werden wir keine gute Zukunft finden», sagte der Erzbischof von München und Freising laut Mitteilung seines Bistums vom Donnerstag. Die Kirche der Zukunft dürfe nicht nur Theorien verkünden, sie müsse auch das Leben ansehen.

Evangelisierung bedeutet nach Ansicht von Marx nicht, «dass nur wir etwas wissen und die anderen zuhören müssen, sondern auch, dass wir uns auf einen Weg der eigenen Veränderung und der Umkehr begeben». Es gehe nicht darum, eine Vergangenheit zu glorifizieren, «die vielleicht gar nicht so glorios war».

Unter dem «Synodalen Weg», dessen erste Plenarversammlung am Donnerstagnachmittag in Frankfurt am Main mit einem Gottesdienst beginnen soll, versteht die katholische Kirche in Deutschland einen Reformprozess. Er befasst sich unter anderem mit Fragen des Zölibats und der Rolle von Frauen in der Kirche. Auch ein Bericht zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs wird laut Tagesordnung in den kommenden Tagen vorgestellt.

Die Reformbewegung «Wir sind Kirche» blickt indessen mit einer Mischung aus Hoffnung und Skepsis auf die Beratungen in Frankfurt. «Mit der weltweit anerkannten wissenschaftlichen Theologie in Deutschland sind wir gut gerüstet. Wenn auch die Bischöfe bereit sind, sich darauf einzulassen, dann kann das Ergebnis so überzeugend sein, dass es auch von Rom, vom Vatikan nicht ignoriert werden kann», sagte Christian Weisner, Sprecher von «Wir sind Kirche», der Deutschen Presse-Agentur.

Die Synodalversammlung ist das zentrale Gremium des am 1. Dezember 2019 begonnenen Reformprozesses «Der Synodale Weg». Die deutschen Katholiken beschäftigten sich dabei auch mit Strukturen, die möglicherweise dazu beigetragen haben, dass der sexuelle Missbrauch von Kindern und Jugendlichen so lange unbemerkt vonstatten gehen konnte. Am Ende des Prozesses sollen konkrete Reformen stehen.

Gleichzeitig betonte Weisner: «Der Synodale Weg wird kein Spaziergang werden, er wird eine anspruchsvolle Bergbesteigung werden. Das Gipfelziel, als Kirche wieder glaubwürdiger zu werden, muss alle Mühen wert sein.» Denn der Missbrauchsskandal habe der Kirche schwer geschadet. «Ich glaube, wenn wir nur eine kleine Religionsgemeinschaft wären, wären wir schon längst verboten», meinte Weisner. Für die Glaubwürdigkeit der Kirche seien der jahrzehntelange Missbrauchskandal und seine Vertuschung «unerträglich».

Es schmerze wirklich, «wie Frauen in der katholischen Kirche behandelt werden, wie junge Menschen gar nicht mehr reingehen, wie homosexuelle Paare sich nicht willkommen fühlen», nannte der Sprecher der Laienbewegung weitere Probleme innerhalb der Kirche und ihres Umgangs mit den Menschen.

Die Ergebnisse des auf zwei Jahre angelegten Synodalen Wegs könnten auch Lösungen für die Weltkirche aufzeigen, hoffte Weisner. Es handele sich nicht um einen deutschen Sonderwege. «Denn die Probleme, die wir haben - ob Frauenausschluss, ob Missbrauch, ob Priestermangel oder Zölibat, ob rigide Sexualmoral - die Probleme sind ja keine nur deutschen Probleme, es sind wirklich Weltprobleme.»